Fenerbahçe Artem Dzyuba'yı yalanladı!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, transferi gündeme gelen Artem Dzyuba ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de forvet için adı gündeme gelen isimlerden biri olan Artem Dzyuba için kulüpten açıklama geldi.
Fenerbahçe Yönetici Selahattin Baki, Rus basınına konuştu ve kulübün Dzyuba'yı transfer etmek için devreye girebileceği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Baki, "Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Artem Dzyuba'nın transferine yönelebileceğimiz haberleri gerçeği yansıtmıyor. Dzyuba, kısa listemizde bile değil" ifadelerini kullandı.
Rus ekibi Zenit'ten ayrılan 33 yaşındaki Dzyuba, geçen sezon 28 lig maçında 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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