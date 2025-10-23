Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde bugün Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında bugün Alman ekibi Stuttgart’ı konuk edecek. Saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Sarı-Lacivertlilerde sakat Duran’ın yanı sıra kaleci Ederson ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun forma giyemeyecek.

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, “Stuttgart’ta 10 sene çalıştım. Stuttgart oynaması zor bir takım, güçlü bir rakip. Özellikle deplasmanda oynamak daha zordur. Kendi evimizde oynayacağız ve bu anlamda her şeye ihtiyacımız var. Dolu bir stat bekliyorum. Taraftarın desteğiyle iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Genç çalıştırıcı, “Geçmişi bir tarafta tutarak hareket etmeyi severim, konuşmayı tercih etmem. Ben sadece 6 haftayı değerlendirebilirim. Oyuncularım bu süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyuyorlar. Aç ve istekliler, teknik adam için en önemlisi bu. Sürekli gelişim için konuşuyoruz daha iyisini ortaya koymak adına. Onlar da bu konuştuklarımızı sahaya yansıtmak için en iyisini ortaya koyuyorlar. Kazandıkça daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum” yorumunu yaptı.