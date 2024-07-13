Fenerbahçe Avusturya kampını farklı galibiyet ile bitirdi!
Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında Strasbourg'u 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaştı. Merkur Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Sebastian Szymanski, 33. dakikada Dusan Tadic, 37. dakikada Ryan Kent ve 45. dakikada Edin Dzeko kaydetti.
Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.
2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.
Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, 23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında Lugano ile karşılaşacak.
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