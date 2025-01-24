Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Samet Akaydın...

Yayınlanma: 24.01.2025 - 23:04

Güncelleme: 24.01.2025 - 23:04

Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Samet Akaydin, Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Samet'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rizespor formasıyla ilk sözlerini sarf eden Samet Akaydin, "Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

BU SEZON NE YAPTI?

Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.