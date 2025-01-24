Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Samet Akaydın...
Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Samet Akaydin, Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Samet'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Rizespor formasıyla ilk sözlerini sarf eden Samet Akaydin, "Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.
BU SEZON NE YAPTI?
Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Spor Haberleri
- İtalyan devi Milan, Kyle Walker'ı açıkladı!
- İsmail Kartal'ın yeni adresi İran oldu!
- Fenerbahçe'de ayrılık! Çaykur Rizespor ile anlaştı...
- Ümraniyespor, sahasında tek golle güldü
- Samsunspor'u evinde tutabilen yok!
- Eintracht Frankfurt, Elye Wahi transferini açıkladı
- Francesco Farioli: Kaybettiğimiz için utanmıyorum
- Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Carlos kendinden emin!
- ING Türkiye Kupası Dörtlü Final hakemlerini açıkladı
- Ömer Korkmaz: Galatasaray maçından puan istiyoruz
En Çok Okunan Haberler
-
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- Enkaz altındaki 5 kişi ile irtibata geçildi!
- Gencebay’ın 'yangın' açıklamalarına Serengil'den tepki!
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı
- 'Halkımız Kartalkaya’nın hesabını mı soracak?'
- Otel sahibi tutuklandı!
- Çarşafları birbirine bağlayıp 11 kişiyi sağ kurtardı
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması
- Yangın faciasında iki gözaltı daha