Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, ligin sonucuna göre hareket edecek: 'Şampiyonlukta çekilirim'

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle buluştu. Yıldırım, “Fenerbahçe şampiyon olursa, başkan adaylığından çekileceğim!” dedi.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, ligin sonucuna göre hareket edecek: 'Şampiyonlukta çekilirim'
Abone Ol google-news

Yıldırım, “Fenerbahçe olarak biz, Galatasaray’ı her zaman yeneriz!” diye konuştu. Yıldırım’ın öne çıkan sözleri şöyle:

‘GALATASARAY ALIŞIKTIR!’

Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler. Galatasaray’ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız. Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekileyim kardeşim, F.Bahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz’dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz.

‘BEŞİKTAŞ YALAN SÖYLÜYOR’

Yıldırım, “Beşiktaş, Mourinho’ya 7 milyon Avro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12’ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar! Hasan Arat’a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş’ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho’ya da söyleriz ‘Anlaşmışsın’ diye. Mourinho bana söyledi; ‘Beşiktaş’ta 2 kişi geldi onlarla sohbet ettik spor üzerine’ diye. Bunlardan biri de Hasan Arat’mış. Gereksiz şey yapıyorlar” dedi.

KARTAL: İNANCIMI KAYBETMEDİM

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya’da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah’ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.


adaylık haberleri Sturm Graz haberleri Yıldırım haberleri

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar! 'Şampiyon olursak, başkan adaylığından çekileceğim!'

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar! 'Şampiyon olursak, başkan adaylığından çekileceğim!'
'Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile görüştüm' Beşiktaş'ta flaş gelişme! Aziz Yıldırım açıklamıştı...

'Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile görüştüm' Beşiktaş'ta flaş gelişme! Aziz Yıldırım açıklamıştı...
Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması: 'Şampiyon olursak...'

Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması: 'Şampiyon olursak...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gizlilik merak uyandırmıştı: Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın nikâhından fotoğraflar

Gizlilik merak uyandırmıştı: Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın nikâhından fotoğraflar
Tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı

Tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık kararı!

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık kararı!
Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!

Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!
Tek soru 5 yanıt: Dünyanın en zengin ülkesi hangisi?

Tek soru 5 yanıt: Dünyanın en zengin ülkesi hangisi?
Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum

Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum
Bu okulda 556 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor

Bu okulda 556 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!