Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, ligin sonucuna göre hareket edecek: 'Şampiyonlukta çekilirim'

Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2024 - 04:00

Yıldırım, “Fenerbahçe olarak biz, Galatasaray’ı her zaman yeneriz!” diye konuştu. Yıldırım’ın öne çıkan sözleri şöyle:

‘GALATASARAY ALIŞIKTIR!’

Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler. Galatasaray’ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız. Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekileyim kardeşim, F.Bahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz’dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz.

‘BEŞİKTAŞ YALAN SÖYLÜYOR’

Yıldırım, “Beşiktaş, Mourinho’ya 7 milyon Avro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12’ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar! Hasan Arat’a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş’ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho’ya da söyleriz ‘Anlaşmışsın’ diye. Mourinho bana söyledi; ‘Beşiktaş’ta 2 kişi geldi onlarla sohbet ettik spor üzerine’ diye. Bunlardan biri de Hasan Arat’mış. Gereksiz şey yapıyorlar” dedi.

KARTAL: İNANCIMI KAYBETMEDİM

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya’da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah’ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.