'Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile görüştüm' Beşiktaş'ta flaş gelişme! Aziz Yıldırım açıklamıştı...

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 21:35
'Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile görüştüm' Beşiktaş'ta flaş gelişme! Aziz Yıldırım açıklamıştı...
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı.

"BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ KABUL ETTİ"

2-2 biten Hatayspor maçının ardından konuşan Mourinho, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİLERİNİ KARŞILADIK"

Mourinho'nun ekonomik beklentilerini karşıladıklarını açıklayan Yücel, "Biz Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

AZİZ YILDIRIM DA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım da göreve gelmesi durumunda teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğünü ve Portekizli teknik adam ile görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı. Ayrıca Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un da Jose Mourinho ile görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.


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