Fenerbahçe başkan adayı Yıldırım, Ali Koç’la bir araya gelebileceğini belirtti: 'Yeni sayfa açalım'

Yayınlanma: 18.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.05.2024 - 04:00

Yıldırım, “TFF’nin içindeki yapıyla nasıl mücadele edeceksiniz?” sorusuna, “Devletle kavga etmezsen her şeyi çözersin” yanıtını verdi. Cemile Sultan Korusu’nda üyelerle bir araya gelen Yıldırım’ın açıklamaları şöyle:

* Son yıllarımda mahkemelerle uğraştık. Şimdi gelirsek kafamız tek bir şeye çalışacak: F.Bahçe’yi şampiyon yapmaya. Bu şekilde gidersek şampiyon olma şansımız çok az. Ancak uzlaşma ve barışmayla ayağa kalkabiliriz. 4 sene bizden 6 sene buradan 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Her şey için yeni bir sayfa açalım.

* Spor kulüpleri devletle kavga edemez. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Tek derdim 3 Temmuz’dan sonra oluşan maddi hasarın tespit edilmesi. Masaya oturup konuşup anlaşmamız lazım. O zaman ne borç kalır ne de bir şey kalır. F.Bahçe Koleji’ni yapacağım. Otobüsü kurşunlayan failler belli ancak açıklamak istemiyorlar. Eğer seçilirsek bunun çözümü için uğraşacağız.

