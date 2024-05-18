Fenerbahçe başkan adayı Yıldırım, Ali Koç’la bir araya gelebileceğini belirtti: 'Yeni sayfa açalım'

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, “Ali Koç’la bir araya geliriz ama önemli olan fikirde anlaşmak. Ben sırf başkan olmak için gelmiyorum. 20 sene yaptım, bana ne katacak başkanlık? Beni anlayın. Ne yapacaksak gelin imece usulü hep birlikte yapalım” dedi.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 18.05.2024 - 04:00
Fenerbahçe başkan adayı Yıldırım, Ali Koç’la bir araya gelebileceğini belirtti: 'Yeni sayfa açalım'
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Yıldırım, “TFF’nin içindeki yapıyla nasıl mücadele edeceksiniz?” sorusuna, “Devletle kavga etmezsen her şeyi çözersin” yanıtını verdi. Cemile Sultan Korusu’nda üyelerle bir araya gelen Yıldırım’ın açıklamaları şöyle:

* Son yıllarımda mahkemelerle uğraştık. Şimdi gelirsek kafamız tek bir şeye çalışacak: F.Bahçe’yi şampiyon yapmaya. Bu şekilde gidersek şampiyon olma şansımız çok az. Ancak uzlaşma ve barışmayla ayağa kalkabiliriz. 4 sene bizden 6 sene buradan 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Her şey için yeni bir sayfa açalım.

* Spor kulüpleri devletle kavga edemez. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Tek derdim 3 Temmuz’dan sonra oluşan maddi hasarın tespit edilmesi. Masaya oturup konuşup anlaşmamız lazım. O zaman ne borç kalır ne de bir şey kalır. F.Bahçe Koleji’ni yapacağım. Otobüsü kurşunlayan failler belli ancak açıklamak istemiyorlar. Eğer seçilirsek bunun çözümü için uğraşacağız.


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