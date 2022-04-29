Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, amatör branşlar için destek istedi
Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu’nda konuşan Ali Koç, "Biz, futbol kulübünden fazlasıyız. Yaptığımız bu farklı spor etkinlikleri bize finansal zorluklar da getiriyor" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu’nda, “Türkiye’de 28 şampiyonlukla en çok şampiyonluğu olan F.Bahçe Spor Kulübü’nün başkanıyım. Biz, futbol kulübünden fazlasıyız. Yaptığımız bu farklı spor etkinlikleri bize finansal zorluklar da getiriyor. Geçen sene Türkiye Olimpiyatlara 108 sporcuyla katıldı, bu sporcuların 22’si F.Bahçe’dendi. Bu branşların çoğunda ise neredeyse sıfır gelir var. Gelir olanlar da maliyeti karşılamıyor. Bu bize çok yük getiriyor. Bunları ne kadar devam ettirebiliriz, soru işareti. Kulüplerin statüsü değişsin demiyorum ama bu kulüplere kamu şirketleri tarafından yatırım yapılması gerekiyor” dedi.
"UEFA BİZİ ANLAMALI"
Koç, “2012-2013 yıllarından önce TL güçlüydü ve daha iyi bir yapı vardı. Bu yapı, kulüplerin borçlanma iştahını artırdı. 2013’ten sonra TL değer kaybetmeye başladı ama kulüpler harcamalarını azaltmadı ve bu harcamaların çoğu kredi ile yapıldı. 2018’den sonra da kulüpler borçlanmalarıyla hizmet göremez hale geldi. Devlet bankalarıyla yapılandırılmaya gidildi. Bu kısa süre için bize nefes aldırdı. Enflasyon, döviz kuru ve pandemi derken yayın gelirlerinde de düşüşler yaşandı ve sistem işleyemez hale geldi. Gelirlerimiz TL üzerinden, masraflarımızın ise yüzde 80-85’i döviz üzerinden. UEFA’nın bizi anlaması gerekiyor” diye konuştu.
RAKİP G.ANTEP
F.Bahçe, Süper Lig’de bugün saat 20.30’da G.Antep FK’yi konuk edecek. Hakem Barış Saka’nın yöneteceği maçı beIN 1 yayımlayacak. F.Bahçe’de sakat Szalai, Crespo, Pelkas ve sarı kart cezalısı Kim forma giyemeyecek. Ligin 36. haftasındaki Beşiktaş-F.Bahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak.
Video Haberler
- 'Hep manipüle etmeye çalıştılar...'
- Kızına ‘atla’ diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
- Beykoz'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
- Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
- 'Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok!'
- İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış
- İstanbul'da korkutan yangın
- Evi sattı, kiracıyı sokağa attı
- Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısında
- Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- Ehliyet alımında yeni dönem!
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- Ankara'da film gibi esir takası
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı
- Zelenski'den 'maddi kayıp' açıklaması