Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, amatör branşlar için destek istedi

29 Nisan 2022 Cuma, 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu’nda, “Türkiye’de 28 şampiyonlukla en çok şampiyonluğu olan F.Bahçe Spor Kulübü’nün başkanıyım. Biz, futbol kulübünden fazlasıyız. Yaptığımız bu farklı spor etkinlikleri bize finansal zorluklar da getiriyor. Geçen sene Türkiye Olimpiyatlara 108 sporcuyla katıldı, bu sporcuların 22’si F.Bahçe’dendi. Bu branşların çoğunda ise neredeyse sıfır gelir var. Gelir olanlar da maliyeti karşılamıyor. Bu bize çok yük getiriyor. Bunları ne kadar devam ettirebiliriz, soru işareti. Kulüplerin statüsü değişsin demiyorum ama bu kulüplere kamu şirketleri tarafından yatırım yapılması gerekiyor” dedi.

"UEFA BİZİ ANLAMALI"

Koç, “2012-2013 yıllarından önce TL güçlüydü ve daha iyi bir yapı vardı. Bu yapı, kulüplerin borçlanma iştahını artırdı. 2013’ten sonra TL değer kaybetmeye başladı ama kulüpler harcamalarını azaltmadı ve bu harcamaların çoğu kredi ile yapıldı. 2018’den sonra da kulüpler borçlanmalarıyla hizmet göremez hale geldi. Devlet bankalarıyla yapılandırılmaya gidildi. Bu kısa süre için bize nefes aldırdı. Enflasyon, döviz kuru ve pandemi derken yayın gelirlerinde de düşüşler yaşandı ve sistem işleyemez hale geldi. Gelirlerimiz TL üzerinden, masraflarımızın ise yüzde 80-85’i döviz üzerinden. UEFA’nın bizi anlaması gerekiyor” diye konuştu.

RAKİP G.ANTEP

F.Bahçe, Süper Lig’de bugün saat 20.30’da G.Antep FK’yi konuk edecek. Hakem Barış Saka’nın yöneteceği maçı beIN 1 yayımlayacak. F.Bahçe’de sakat Szalai, Crespo, Pelkas ve sarı kart cezalısı Kim forma giyemeyecek. Ligin 36. haftasındaki Beşiktaş-F.Bahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak.