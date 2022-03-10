Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yarın tüm merak edilenleri cevaplayacak

10 Mart 2022 Perşembe, 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Koç, uzun süren sessizliğini bozma kararı aldı. Ali Koç, yarın saat 15.00’te Ülker Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. Koç’un başta olağanüstü seçim kararı alıp almayacağıyla ilgili söyleyecekleri merak ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Koç’un ayrıca, yeni sezonda takımın başına geçmesi için görüşülen teknik direktörle ilgili son durum, TFF ile MHK’nin 13 hakemi liste dışı bırakması ve yayın ihalesinde gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Trabzonspor karşısında ortaya konan futbol, Sarı-Lacivertli camiayı ligi ikinci sırada bitirmek adına ümitlendirdi. Teknik direktör İsmail Kartal’ın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda sahada mücadeleden vazgeçmeyerek sezonu kendilerine yakışan en üst noktada bitirmeleri gerektiğini anlattığı öğrenildi. Öte yandan bu hafta Alanya deplasmanında sakatlıkları süren Valencia ile Ferdi forma giyemeyecek. F.Bahçe’nin Benfica’nın altyapısından transfer ettiği genç yıldız adayı İsak Vural, dün Sarı-Lacivertli takımla idmana çıktı.