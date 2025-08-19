Fenerbahçe Başkanı, yıldız oyuncunun transferi için bizzat devreye girdi

FENERBAHÇE’DE uzun süredir devam eden Kerem Aktürkoğlu’nun transfer çalışmalarında artık geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi Play-Off’unda yarın Kadıköy’de karşılaşacak Fenerbahçe ve Benfica’nın başkanları bu transfer için resmi temasta. Ali Koç ile Rui Costa, dün transferi görüştü. F.Bahçe’nin, Benfica eşleşmesi öncesinde yaptığı 22.5 milyon Avro bonservis artı 2.5 milyon Avro bonus şeklindeki teklifini Portekiz ekibi kabul etmemişti. Milli futbolcuyu önceki turda oynattığı için transferine bir anlamda engel olan Benfica’ya rakam düşürüp 18 milyon Avro öneren Sarı-Lacivertli yönetim, bu bonservis üzerinden pazarlık yapıyor. Transferin birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu ile uzun zaman önce sözleşme konusunda anlaşan Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho’nun da istediği bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

UĞURCAN’A VETO

FENERBAHÇE’NİN, İsmail Yüksek ve bir miktar para karşılığında Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır’ı transfer etmeye yakın olduğu iddia edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor’un Uğurcan Çakır’ı satma gibi bir gündemi yok. Bu konuda söylenecek bir şey de yok” dedi.