Fenerbahçe basketbolda 2'de 2
Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 71-63 yenmeyi başardı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Fenerbahçe Beko: Henry 12, Shayok 10, Biberovic 9, Polonara 12, Ahmet Düverioğlu 4, Booker 10, Pierre 6, Melih Mahmutoğlu 5, İsmet Akpınar, Metecan Birsen 3
Aliağa Petkimspor: Conger 14, Foreman 14, Metehan Akyel, Aldridge 3, Ramrez 14, Planinic 10, Nusret Yıldırım 2, Erol Can Çinko 6, Sinan Sağlam
1. Periyot: 18-17
Devre: 32-35
3. Periyot: 55-45
ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 71-63 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Beko ilk periyodu 18-17 üstün geçerken, rakibine Conger ve Foreman ile karşılık veren İzmir ekibi, soyunda onasına 35-32 önde gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 55-45 galip durumda tamamladığı müsabakadan 71-63 galip ayrıldı.
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