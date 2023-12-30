Fenerbahçe Beko, 2023'ü galibiyetle bitirdi

Yayınlanma: 30.12.2023 - 22:40

Güncelleme: 30.12.2023 - 22:40

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı 97-90 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde 11. galibiyetini aldı. Bursaspor İnfo Yatırım ise sahadan 7. kez yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 7. müsabakayı da kazanmayı başardı.

Salon:Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Fatih Güler

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 10, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes-Davis, Tarık Biberoviç 17, Sertaç Şanlı 4, Motley 17, Mert Emre Ekşioğlu 3, Dorsey 2, Madar 25, Sestina 8

Bursaspor İnfo Yatırım: Michineau 8, David Mutaf 3, Brown 20, Young 12, Hamilton 9, Floyd 31, Ömer Utku Al 2, Ahmet Can Duran 2, Mehmet Atalan, Metin Türen 3

1. Periyot: 25-19

Devre: 44-48

3. Periyot: 73-71