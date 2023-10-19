Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:27

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:27

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 4. haftasında 19 Ekim Perşembe günü (bugün) Fransa ekibi ASVEL'i konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

3 HAFTADA 2 GALİBİYET

İki galibiyet ve bir yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu. Fenerbahçe, son maçında ise sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 83-69 yendi.

Üç maçını kaybeden LDLC ASVEL ise son sırada yer alıyor.