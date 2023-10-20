Fenerbahçe Beko, ASVEL'e boyun eğdirdi

Yayınlanma: 20.10.2023 - 08:27

Güncelleme: 20.10.2023 - 08:27

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fransa ekibi müsabakanın ilk 5 dakikasında 15-6 üstünlük yakaladı. Etkili oyununu sürdüren LDLC ASVEL 8. dakikaya 13 sayı önde girdi: 24-11. Kalan dakikalarda faul atışlarından da faydalanan konuk takım ilk çeyreği 28-16 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna da iyi başlayan konuk ekip, Lee'nin 15. dakikadaki basketiyle farkı 18 sayıya (43-25) kadar çekti. Üst üste boş atışları değerlendiremeyen ve bu bölümde savunma performansıyla da etkili olamayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 55-42 geride girdi.

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe Beko, 23. dakikada Calathes'in boyalı alanın dışından kaydettiği sayıyla farkı 6 sayıya indirdi: 57-51. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 25. dakikada Guduric'in üçlüğüyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 61-59. Ev sahibi takım 27. dakikada Motley'in aldığı basket faul ile skoru eşitledi: 66-66. İstanbul ekibi Motley'in 28. dakikada kazandığı serbest atıştan bir tanesi başarılı olunca maçta ilk defa öne geçti 67-66. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 72-70 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibine öne geçme şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, 34. dakikada Hayes'in 3 sayılık atışıyla skoru 82-77'ye getirdi. Ev sahibi ekip, kalan bölümde Wilbekin, Madar ve Biberovic'in boyalı alanın dışından bulduğu sayılarıyla parkeden 101-86 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL ise dördüncü maçını da kaybetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya), Alberto Baena (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Guduric 14, Pierre 7, Hayes-Davis 14, Motley 15, Wilbekin 18, Papagiannis 2, Biberovic 17, Madar 7

LDLC ASVEL: Lee 9, Frank Jackson 25, Kahudi 6, Lauvergne 11, Fall 7, De Colo 11, Scott 5, Egbunu 4, Noam 2, Ndiaye 6

1. Periyot: 16-28

Devre: 42-55

3. Periyot: 72-70

Beş faulle çıkan: 33.54 Lee (LDLC ASVEL)