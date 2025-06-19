Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan sürüyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, sahasında Dusan Alimpijevic'in ekibi Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu ve Emin Moğulkoç'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports Haber kanalından naklen yayımlanacak.
İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.