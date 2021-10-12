Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel'in operasyon geçirdiğini açıkladı
Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki Alman forvet oyuncusu Danilo Barthel'in diz artroskopisi operasyonu geçirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, resmi internet sitesinden yaptığı resmi açıklama ile tecrübeli Alman oyuncusu Banilo Barthel'in diz artroskopisi operasyonu geçirdiğini açıkladı.
Ayrıca açıklamada, oyuncunun durumunun üç hafta sonra değerlendirileceği ve buna bağlı takıma katılma sürecinin belli olacağı da belirtildi.
Danilo Barthel, son olarak geçtiğimiz haftasonu Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji maçında oynamış ve bu karşılaşmada 7 sayı, 1 ribaund, 1 top çalma ile mücadele etmişti.
Barthel, 2020 senesinde Alman takımı Bayern Münih'ten Fenerbahçe'ye katılmıştı.
Alman oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Euroleague'de 29 maça çıkarken 6.3 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları ile takımına katkıda bulunmuştu.
Danilo Barthel’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 12, 2021
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