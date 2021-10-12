Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel'in operasyon geçirdiğini açıkladı

12 Ekim 2021 Salı, 19:57

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, resmi internet sitesinden yaptığı resmi açıklama ile tecrübeli Alman oyuncusu Banilo Barthel'in diz artroskopisi operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Ayrıca açıklamada, oyuncunun durumunun üç hafta sonra değerlendirileceği ve buna bağlı takıma katılma sürecinin belli olacağı da belirtildi.

Danilo Barthel, son olarak geçtiğimiz haftasonu Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji maçında oynamış ve bu karşılaşmada 7 sayı, 1 ribaund, 1 top çalma ile mücadele etmişti.

Barthel, 2020 senesinde Alman takımı Bayern Münih'ten Fenerbahçe'ye katılmıştı.

Alman oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Euroleague'de 29 maça çıkarken 6.3 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları ile takımına katkıda bulunmuştu.























