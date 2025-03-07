Fenerbahçe Beko, deplasmanda farklı kazandı!
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda EA7 Emporio Armani Milano'yu 100-76 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague 28. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'ya konuk oldu.
Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 100-76 kazandı.
Fenerbahçe, EuroLeague'deki 28. maçında 19. galibiyetini elde etti.
Salon: Unipol Forum
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
EA7 Emporio Armani Milan: Mannion 7, Leday 11, Ricci 6, Shields 17, Mirotic 11, Dimitrijevic 2, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Flaccadori 2, Caruso 2, Gillespie
Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 10, Guduric 4, Colson 8, Birch 4, McCollum 18, Baldwin 15, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Tarık Biberovic 8, Bango 8, Pierre
1. Periyot: 19-24
Devre: 37-53
3. Periyot: 56-76
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