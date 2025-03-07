Fenerbahçe Beko, deplasmanda farklı kazandı!

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda EA7 Emporio Armani Milano'yu 100-76 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda farklı kazandı!
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:22

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague 28. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'ya konuk oldu.

Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 100-76 kazandı.

Fenerbahçe, EuroLeague'deki 28. maçında 19. galibiyetini elde etti.

Salon: Unipol Forum

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

EA7 Emporio Armani Milan: Mannion 7, Leday 11, Ricci 6, Shields 17, Mirotic 11, Dimitrijevic 2, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Flaccadori 2, Caruso 2, Gillespie

Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 10, Guduric 4, Colson 8, Birch 4, McCollum 18, Baldwin 15, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Tarık Biberovic 8, Bango 8, Pierre

1. Periyot: 19-24

Devre: 37-53

3. Periyot: 56-76


Etiketler: #fenerbahçe beko #EA7 Emporio Armani Milano #thy euroleague

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