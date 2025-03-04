Rekoru egale etti: Fenerbahçe Beko Paris'ten zaferle döndü!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 17. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Paris Basketbol'u 87-83 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk oldu.
Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83 yendi. Fenerbahçe Beko, ligdeki 18. galibiyetine ulaştı.
RİBAUNTLAR ETKİLİ OLDU
Maç boyunca toplamda 50 ribaunt alan sarı-lacivertli takım, özellikle kazandığı 30 hücum ribaunduyla rakibine önemli bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, bu alanda CSKA Moskova'nın 30 hücum ribaundu olan rekorunu egale etti.
Fenerbahçe Beko, 39 üç sayılık atıştan 12'sini sayıya çevirdi.
Salon: Adidas Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Saso Petek (Slovenya)
Paris Basketbol: Shorts 22, Ward 14, Bandja 4, Hayes 9, Jantunen 5, Cavaliere 2, Hifi 15, Maodo 9, Outtara 3, Hommes
Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 2, Zagars, Colson 5, Birch 5, Baldwin 11, Melli 2, Sertaç Şanlı 9, Tarık Biberovic 14, Pierre 6, Guduric 19
1. Periyot: 26-16
Devre: 45-37
3. Periyot: 60-63
Spor Haberleri
- Fenerbahçeli kaleciye soruşturma!
- Real Madrid'in konuğu Atletico Madrid!
- Arsenal, PSV deplasmanında
- Borussia Dortmund'un konuğu Lille!
- Aston Villa, Club Brugge deplasmanında!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Kenan Yıldız oynadı: Juventus 5 maçlık seri yakaladı!
- Sarunas Jasikevicius'tan savunmaya övgü!
- Nottingham Forest penaltılarla çeyrek finalde!
- Fenerbahçe Beko Paris'ten zaferle döndü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- 5 kişi hayatını kaybetti!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- İBB Medya AŞ'ye operasyon!
- Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti!
- Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'