Fenerbahçe Beko evinde kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bursaspor'u 95-78 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, sahadan 95-78 galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon 3'te 3 yaptı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar
Fenerbahçe Beko: Baldwin 4, Hayes 10, Biberovic 18, Colson 10, Birch 7, Metecan Birsen 9, Melli, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 13, Zagars 11
Bursaspor: Brown 19, Michineau 5, Grantham 6, Sarper David Mutaf 13, Gavrilovic 3, Pipes 6, Ömer Utku Al 2, Sharma 18, Mehmet Atalan, Berkay Candan 6
1. periyot: 25-19
Devre: 43-34
3. periyot: 70-50
Beş faulle çıkan: 35.32 Ömer Utku Al (Bursaspor)
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