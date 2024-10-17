Fenerbahçe Beko, Alba Berlin deplasmanında güldü!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alba Berlin'i 78-71 mağlup etti.
THY Euroleague'in 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya geldi.
4 MAÇTA 3 GALİBİYET
Uber Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 78-71 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Alba Berlin ise 4 maçta 3. kez yenildi.
Etiketler: #fenerbahçe #fenerbahçe beko #ALBA Berlin #euroleague
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