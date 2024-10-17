Fenerbahçe Beko, Alba Berlin deplasmanında güldü!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 22:59

Güncelleme: 17.10.2024 - 22:59

THY Euroleague'in 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya geldi.

4 MAÇTA 3 GALİBİYET

Uber Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 78-71 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Alba Berlin ise 4 maçta 3. kez yenildi.