Fenerbahçe Beko, Alba Berlin deplasmanında güldü!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alba Berlin'i 78-71 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Alba Berlin deplasmanında güldü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 22:59

THY Euroleague'in 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya geldi.

4 MAÇTA 3 GALİBİYET

Uber Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 78-71 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Alba Berlin ise 4 maçta 3. kez yenildi.


Etiketler: #fenerbahçe #fenerbahçe beko #ALBA Berlin #euroleague

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