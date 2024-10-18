Fenerbahçe Beko, Skylar Mays'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko, eski Portland Trail Blazers guardı Skylar Mays ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, eski Portland Trail Blazers guardı Skylar Mays ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son dört sezonda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays (1997, 1.93) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı" denildi.
Skylar Mays Fenerbahçe Beko’da! ??????— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 18, 2024
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TIMBERWOLVES SERBEST BIRAKTI
Yaz başında Minnesota Timberwolves ile bir antrenman kampı anlaşması bulunan ancak sabah saatlerinde bu sözleşmesi iptal edilen Mays, Trail Blazers'ın yanı sıra daha önce Atlanta Hawks ve Los Angeles Lakers formaları da giymiş ve 105 NBA maçında ortalama 10,6 dakika sahada kalarak 4,3 sayı, 1,2 ribaund ve 1,7 asist istatistikleri kaydetmişti.
LAKERS FORMASI DA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon Blazers'ta forma giyen Mays, Kasım ayında oynadığı 11 maçta 9.3 sayı, 2.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalarken, Lakers'a geçtikten sonra oynadığı yedi G League maçında ise bu istatistikleri 21.1 sayı, 5.0 ribaund ve 5.6 asiste yükseltmişti.
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