Fenerbahçe Beko, Fransa'dan galibiyetle döndü
THY EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda ASVEL'i 77-73 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi ASVEL'e konuk oldu.
Sarı lacivertliler maçı 77-73 kazandı ve 6. galibiyetini elde etti. ASVEL ise 6. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe'de Nigel Hayes Davis 25 sayı, Marko Guduric, 12 sayı 5 ribaund ve 5 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.
Etiketler: #Asvel #fenerbahçe beko #thy euroleague
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