Fenerbahçe Beko, Fransa'dan galibiyetle döndü

Yayınlanma: 09.11.2024 - 00:25

Güncelleme: 09.11.2024 - 00:25

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi ASVEL'e konuk oldu.

Sarı lacivertliler maçı 77-73 kazandı ve 6. galibiyetini elde etti. ASVEL ise 6. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes Davis 25 sayı, Marko Guduric, 12 sayı 5 ribaund ve 5 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.