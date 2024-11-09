Fenerbahçe Beko, Fransa'dan galibiyetle döndü

THY EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda ASVEL'i 77-73 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, Fransa'dan galibiyetle döndü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 00:25

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi ASVEL'e konuk oldu.

Sarı lacivertliler maçı 77-73 kazandı ve 6. galibiyetini elde etti. ASVEL ise 6. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes Davis 25 sayı, Marko Guduric, 12 sayı 5 ribaund ve 5 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.


Etiketler: #Asvel #fenerbahçe beko #thy euroleague
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