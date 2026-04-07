Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv'e takıldı: Üst üste 4. yenilgi...

EuroLeague'in 36. haftasında Hapoel IBI Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Bulgaristan'da oynanan müsabakayı Hapoel Tel Aviv, 95-80 kazandı.
WADE BALDWIN'İN 22 SAYISI YETMEDİ
Arena 8888 Sofya'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Hapoel IBI, devre arasına da 51-38 önde gitti. Üçüncü periyodu da 75-56 önde geçen İsrail ekibi, müsabakadan 95-80 galip ayrıldı.
Hapoel IBI'de Daniel Oturu 23, Elijah Bryant da 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
ÜST ÜSTE 4. YENİLGİ
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko üst üste 4., toplamda ise ligdeki 13. mağlubiyetini alırken; Hapoel Tel Aviv ise 22. galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in gelecek haftasında Real Madrid'i ağırlayacak.