Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'a 82-75 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom Basketbol ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli takım sahadan 82-75 skorla mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe bu skorun ardından ligde ilk kez kaybetti. Türk Telekom ise 9. galibiyetini aldı.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalında yeni fotoğraf
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- İtalyanlar genç yıldız için kapışıyor!
- 'Kanun imkansız diyor beyefendi'
- İşte konuşulan rakamlar...
- HDP'li Oluç Soylu'ya ateş püskürdü