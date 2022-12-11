Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'a 82-75 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 17:35
Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takım sahadan 82-75 skorla mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu skorun ardından ligde ilk kez kaybetti. Türk Telekom ise 9. galibiyetini aldı.


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