Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı

11 Aralık 2022 Pazar, 17:35

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takım sahadan 82-75 skorla mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu skorun ardından ligde ilk kez kaybetti. Türk Telekom ise 9. galibiyetini aldı.