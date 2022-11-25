Fenerbahçe Beko, İtalya'dan galibiyetle dönüyor!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milano'yu deplasmanda 82-72 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 00:34
Fenerbahçe Beko, İtalya'dan galibiyetle dönüyor!
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THY EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, sahadan 82-72 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu skorun ardından organizasyonda 10 maçta 9. galibiyetini elde etti.


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