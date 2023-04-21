Fenerbahçe Beko kendi evinde güldü
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında kendi evinde ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-72 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaştı.
Mücadeleyi Fenerbahçe Beko 79-72 kazandı.
Sarı-lacivertliler ligin bir sonraki maçında kendi evinde Petkim Spor'u konuk edecek.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kaan Büyükçil, Polat Parlak, Erhan Gürsel
Fenerbahçe Beko: Motley 17, Şehmus Hazer 3, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 20, Hayes-Davis 24, Tarık Biberovic, Pierre 10, Jekiri, Dorsey 5
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Harrison 12, Rogkavopoulos 9, Altan Erol, Rathan 21, Gielo 4, Ayberk Olmaz 6, Hamilton 12, Muhammed Doğan Şenli 8
1. Periyot: 18-18
Devre: 31-38
3. Periyot: 50-58
Beş faulle çıkan: 39.26 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
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