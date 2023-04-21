Fenerbahçe Beko kendi evinde güldü

Yayınlanma: 21.04.2023 - 21:20

Güncelleme: 21.04.2023 - 21:58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaştı.

Mücadeleyi Fenerbahçe Beko 79-72 kazandı.

Sarı-lacivertliler ligin bir sonraki maçında kendi evinde Petkim Spor'u konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kaan Büyükçil, Polat Parlak, Erhan Gürsel

Fenerbahçe Beko: Motley 17, Şehmus Hazer 3, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 20, Hayes-Davis 24, Tarık Biberovic, Pierre 10, Jekiri, Dorsey 5

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Harrison 12, Rogkavopoulos 9, Altan Erol, Rathan 21, Gielo 4, Ayberk Olmaz 6, Hamilton 12, Muhammed Doğan Şenli 8

1. Periyot: 18-18

Devre: 31-38

3. Periyot: 50-58

Beş faulle çıkan: 39.26 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)