Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 14. haftasında kendi evinde AS Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:51
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 14. hafta maçında sahasında Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport ekranlarından yayımlanacak.

JASİKEVİCİUS SİFTAH YAPACAK

EuroLeague'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 12. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda Dimitris Itoudis'in yerine göreve getirilen başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'nin başındaki ilk sınavına çıkacak.

Ligde 8 galibiyet ve 5 yenilgisi olan AS Monaco ise averajla 4. sırada bulunuyor.


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