Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 14. haftasında kendi evinde AS Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 14. hafta maçında sahasında Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak.
FENERBAHÇE - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport ekranlarından yayımlanacak.
JASİKEVİCİUS SİFTAH YAPACAK
EuroLeague'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 12. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli takımda Dimitris Itoudis'in yerine göreve getirilen başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'nin başındaki ilk sınavına çıkacak.
Ligde 8 galibiyet ve 5 yenilgisi olan AS Monaco ise averajla 4. sırada bulunuyor.
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