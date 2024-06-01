Fenerbahçe Beko pota derbisinde rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ağırladığı Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 22:24
Fenerbahçe Beko pota derbisinde rahat kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 mağlup etti.

Bu galibiyetle beraber Fenerbahçe Beko seride durumu 2-0'a getirdi.

Serinin üçüncü karşılaşmasında 3 Nisan Pazartesi günün oynanacak.


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