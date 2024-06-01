Fenerbahçe Beko pota derbisinde rahat kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ağırladığı Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 mağlup etti.
Bu galibiyetle beraber Fenerbahçe Beko seride durumu 2-0'a getirdi.
Serinin üçüncü karşılaşmasında 3 Nisan Pazartesi günün oynanacak.
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