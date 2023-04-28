Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisinde deplasmanda Olympiakos'u 82-78 mağlup etti ve seride durum 1-1 oldu.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Olympiakos'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u 82-78 mağlup etti.
Bu sonucun ardından seride durum 1-1 oldu. Olympiakos ilk maçı 79-68 kazanmıştı.
İki takım arasındaki 3. karşılaşma 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Sports Arena'da oynanacak.
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