Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'de bugün 2 karşılaşma oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom, Türkiye Kupası Dörtlü Final'de karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma A Spor'dan canlı yayımlanacak.
Mücadeleyi kazanan takım Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda finale yükselecek.
Saat 17.15'te başlayacak diğer müsabakada ise Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.
Türkiye Kupası, 22 Şubat Pazar günü sahibini bulacak.