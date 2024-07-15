Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Euroleague fikstürü belli oldu!

THY EuroLeague'de 2024/25 sezonu fikstürü çekildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in fikstürü belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 14:12
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Euroleague fikstürü belli oldu!
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THY EuroLeague'de yeni sezonun fikstürü belli oldu.

Fenerbahçe Beko, ilk hafta Olympiakos'u ağırlayacak. Anadolu Efes ise Virtus Bologna deplasmanına gidecek.

İki temsilcimiz arasındaki ilk derbi maçı 2. haftada 10 Ekim günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İkinci maç ise 19. haftada 3 Ocak 2025 günü saat 20.45'te Ataşehir'de oynanacak.

İşte ilk hafta programı:

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Virtus Bologna - Anadolu Efes

ALBA Berlin - Panathinaikos

Monaco - Olimpia Milano

Maccabi - Asvel

Baskonia - Partizan

Bayern Münih - Real Madrid

Paris - Kızılyıldız

Fenerbahçe Beko'nun fikstürü:

Olympiakos

Anadolu Efes (D)

Kızılyıldız

Alba Berlin (D)

Panathinaikos

Maccabi Tel-Aviv

Partizan

Asvel (D)

Bayern Münih

Zalgiris Kaunas (D)

Virtus Bologna (D)

Olimpia Milano

Baskonia (D)

Real Madrid (D)

Monaco

Barcelona (D)

Paris (D)

Partizan (D)

Anadolu Efes

Alba Berlin

Kızılyıldız (D)

Zalgiris

Olympiakos (D)

Virtus Bologna

Panathinaikos (D)

Real Madrid

Maccabi (D)

Olimpia Milano (D)

Asvel

Monaco (D)

Paris

Baskonia

Barcelona

Bayern Münih (D)

Anadolu Efes'in fikstürü:

Virtus Bologna (D)

Fenerbahçe Beko

Maccabi Tel-Aviv (D)

Olympiakos

Olimpia Milano (D)

Barcelona

Alba Berlin (D)

Monaco

Baskonia (D)

Real Madrid (D)

Paris

Asvel (D)

Bayern Münih

Zalgiris (D)

Panathinaikos

Kızılyıldız

Partizan

Monaco (D)

Fenerbahçe Beko (D)

Asvel

Paris (D)

Barcelona (D)

Olimpia Milano

Olympiakos (D)

Real Madrid

Panathinaikos (D)

Alba Berlin

Virtus Bologna

Bayern Münih (D)

Partizan (D)

Baskonia

Maccabi Tel-Aviv

Kızılyıldız (D)

Zalgiris Kaunas


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