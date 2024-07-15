İmzalar art arda gelecek... Fenerbahçe 3 transferine kavuşuyor!

Fenerbahçe'nin bu hafta Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint Maximin transferlerini resmiyete kavuşturması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:33
İmzalar art arda gelecek... Fenerbahçe 3 transferine kavuşuyor!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Oğuz Aydın için Alanyaspor ile bonservis konusunda anlaştı. 

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan kanat oyuncusu, sarı lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 

3 senedir Akdeniz ekibinde forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Süper Lig'de 13 gol ve 7 asistle oynadı.

CENK TOSUN YARIN İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini de resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor. 

NTV Spor'un haberine göre, EURO 2024'ün ardından tatile çıkan milli forvet, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalamak için yarın İstanbul'a gelecek. 

Beşiktaş'la mukavelesi sona eren 33 yaşındaki santfor, geride kalan sezonu 11 gol ve 8 asistle tamamladı. 

SAINT MAXIMIN TRANSFERİ SONA YAKIN

Sarı lacivertliler, Allan Saint Maximin transferinde de sona yakın. 

27 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak için Suudi ekibi Al Ahli'yle anlaşma sağlandı. 

Yıldız futbolcu sağlık kontrolü ve imza için bu hafta İstanbul'a gelecek.


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