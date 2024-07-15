Fenerbahçe'de ayrılık: Hollanda'ya transfer oldu!

Hollanda ekiplerinden Roda, Fenerbahçe'den Tiago Çukur'u kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:35
Fenerbahçe'de ayrılık: Hollanda'ya transfer oldu!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı. 

Hollanda 2. Lig ekiplerinden Roda, Fenerbahçe'den 21 yaşındaki Tiago Çukur'u transfer ettiğini açıkladı.

Roda, genç futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den geçen sezon önce Beveren'e ardından sezonun ikinci yarısında Ümraniyespor'a kiralık olarak gitmişti.

 


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