Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku! Scottie Wilbekin...

Yayınlanma: 04.10.2024 - 21:32

Güncelleme: 04.10.2024 - 21:32

THY EuroLeague'in açılış haftasında Fenerbahçe Beko evinde Yunan ekibi Olympiakos BC'yi konuk etti.

Fenerbahçe'nin oyun kurucusu Scottie Wilbekin ilk çeyreğin sonunda şuta kalktığı pozisyonda sağ dizinden sakatlandı.

Acı içinde yerde kalan 31 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarının yardımı sonrası soyunma odasına gitti.

Scottie Wilbekin, Fenerbahçe'ye imza attığı 2022-2023 sezonunda da dizinden iki kez sakatlık geçirmiş ve toplamda 3 ay kaçırmıştı.