Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de üst üste 3. galibiyet

Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:07

Güncelleme: 16.01.2025 - 00:07

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk oldu.

Belgrad Arena'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 96-91 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Euroleague'de üst üste 3. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 4 maç sonra ilk kez kaybetti.

Euroleague'de bir sonraki maçta Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Kızılyıldız ise Monaco'yu ağırlayacak.

1. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 24-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 19-28 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 18-21 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 30-26 Fenerbahçe Beko