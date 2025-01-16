Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de üst üste 3. galibiyet

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 96-91 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de üst üste 3. galibiyet
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:07

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk oldu.

Belgrad Arena'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 96-91  kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Euroleague'de üst üste 3. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 4 maç sonra ilk kez kaybetti.

Euroleague'de bir sonraki maçta Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Kızılyıldız ise Monaco'yu ağırlayacak.

1. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 24-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 19-28 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 18-21 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 30-26 Fenerbahçe Beko


Etiketler: #fenerbahçe beko #thy euroleague #Kızılyıldız
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