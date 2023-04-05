Fenerbahçe Beko'lu Carsen Edwards, Anadolu Efes maçının şifresini verdi
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Carsen Edwards, Anadolu Efes karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. ABD'li basketbolcu zorlu mücadeleye ilişkin, "Kesinlikle iyi bir maç çıkarmalıyız ve savunmaya odaklanmalıyız. Rakibimiz çok iyi bir takım. Özellikle dış atışlarda çok etkililer" ifadelerini kullandı.
THY EuroLeague 33. hafta maçında perşembe günü Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Carsen Edwards maç öncesi görüşlerini aktardı.
Carsen Edwards
"SAVUNMAYA ODAKLANMALIYIZ"
ABD'li basketbolcu, karşılaşmaya ilişkin, "Kesinlikle iyi bir maç çıkarmalıyız ve savunmaya odaklanmalıyız. Rakibimiz çok iyi bir takım. Özellikle dış atışlarda çok etkililer. Onları savunmamızla durdurabilmemiz gerekiyor. Bu karşılaşmada odak noktamız mümkün olan en sert şekilde oynamak olacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 33. haftasında saat 20.45'te, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
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