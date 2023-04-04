Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım: Ali Koç ile Jorge Jesus el ele

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk edeceği Kayserispor maçı öncesi takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus'un başkan Ali Koç ile bir arada olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 19:21
Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım: Ali Koç ile Jorge Jesus el ele
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Fenerbahçe, başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus'un zirve sonrası Samandıra'dan fotoğraflarını yayımladı.

KAYSERİSPOR MAÇINDA TAKIMININ BAŞINDA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, antrenman öncesi teknik heyet ve takımımızla bir araya geldi. Takıma ve teknik ekibe desteklerine ileten Başkanımız Ali Y. Koç, çalışmanın bir bölümünü de izledi" dedi.

Sarı-lacivertli takım, 6 Nisan Perşembe günü Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde kendi evinde Kayserispor'u konuk edecek.


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