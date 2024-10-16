Fenerbahçe Bekolu Wilbekin ameliyat oldu!
Fenerbahçe, ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ay başında THY Avrupa Ligi'nde Yunan temsilcisi Olympiakos ile oynanan maçta sağ dizinden sakatlanan Wilbekin operasyon geçirdi.
Açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza 'geçmiş olsun' diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." denildi.
Etiketler: #fenerbahçe beko #sakatlık #ameliyat #scottie wilbekin
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