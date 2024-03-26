Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızından sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun sezon başında transfer ettiği ancak kiralık gittiği takımda ağır bir sakatlık yaşayan Arturs Zagars geri dönüş tarihini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:42
Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızından sakatlık açıklaması
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Fenerbahçe Beko'nun yazın kadrosuna kattığı genç oyun kurucu Arturs Zagars, 2023-24 sezonu için Litvanya Ligi ekibi BC Wolves'a kiralanmıştı.

BC Wolves'ta sol çapraz bağını koparan Arturs Zagars, kulübün resmi hesabından geri dönüş tarihine dair bir açıklama yaptı.

İşte Arturs Zagars'ın o açıklaması:

"Elbette olabilecek en hızlı şekilde sahalara geri dönmek istiyorum, yine de etrafımda kafama göre hareket etmeme engel olan ve bana yardımcı olan insanların varlığından dolayı mutluyum. Net bir geri dönüş tarihi vermem kolay değil ama her şey yolunda giderse Nisan ayının ortalarına doğru sahalara geri dönebilirim. Bu durum dizimin tedaviye nasıl yanıt vereceğiyle alakalı, şu ana kadar her şey gayet iyi gidiyor. Umarım yakında geri döneceğim."


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