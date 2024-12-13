Fenerbahçe Beko'ya evinde büyük şok! 30 sayı fark...
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 15. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya karşı ağır bir mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 15. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi. Ataşehir'de oynanan mücadeleyi konuk ekip 99-69'luk skorla kazandı.
Fenerbahçe, 5. yenilgisini aldı. Monaco ise 10. galibiyetini elde etti.
Pota altını etkili kullanan Monaco karşısında Hayes-Davis ile 11 sayı bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Baldwin-Sertaç Şanlı ikilisinin kazandırdığı sayılarla etkili olmaya çalıştı. Hücumda sarı-lacivertlilere üstünlük kuran ve birçok oyuncusundan skor katkısı alan Monaco, soyunma odasına 43-38 önde gitti.
Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan konuk takım, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 38-48. Fenerbahçe Beko'nun farkı 6 sayıya (44-50) kadar indirmesinin ardından Monaco'da yıldız oyuncu Mike James sahneye çıktı. Fransa temsilcisi, dış atışlarda isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında James'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu basketlerle farkı açtı ve son çeyreğe 72-54 üstün girdi.
Son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bir ara farkı 32'ye kadar yükselten Monaco, karşılaşmadan 99-69 galip ayrıldı.
Fransa ekibinde milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Furkan, mücadeleyi saha kenarından takip etti.
TRİBÜNLERDEN ALİ KOÇ'A TEPKİ
Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
Taraftarlar, Monaco'nun Fenerbahçe Beko karşısında farkı açtığı dördüncü çeyrekte başkan Koç ve yönetimini istifaya davet etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca eski başkan Aziz Yıldırım'ın lehine de tezahürat yaptı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs, Josip Radojkovic
FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 13, Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Mays 2, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 28, Tarık Biberovic 7, Mert Ekşioğlu, Guduric 2, Colson 1, Birch 4
AS MONACO: Okobo 19, Blossomgame 11, Loyd 12, Papagiannis 6, Jaiteh 2, Motiejunas 9, Tarpey 5, Begarin, Brown 9, Strazel 5, James 21
1'İNCİ PERİYOT: 19-17
DEVRE: 38-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-72
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