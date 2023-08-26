Fenerbahçe Beko'ya yeni transferinden kötü haber: Sahayı sedyeyle terk etti
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Raul Neto, Brezilya'nın 2023 FIBA Dünya Kupası grup maçında İran ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı.
Fenerbahçe Beko'ya yeni transferlerden biri olan Raul Neto'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe Beko'nun, yeni transferi Raul Neto, Brezilya'nın İran ile oynadığı maçın 3. çeyreğinde skor 62-25'ken sakatlandı.
Saha içerisinde tedavisi yapılan oyuncu daha sonra sedyeyle kenara alındı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Brezilya Basketbol Federasyonu, Raul Neto'nun muayene olmak için hastaneye götürüldüğünü açıkladı.
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