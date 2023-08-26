Fenerbahçe Beko'ya yeni transferinden kötü haber: Sahayı sedyeyle terk etti

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Raul Neto, Brezilya'nın 2023 FIBA Dünya Kupası grup maçında İran ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 14:17
Fenerbahçe Beko'ya yeni transferinden kötü haber: Sahayı sedyeyle terk etti
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Fenerbahçe Beko'ya yeni transferlerden biri olan Raul Neto'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe Beko'nun, yeni transferi Raul Neto, Brezilya'nın İran ile oynadığı maçın 3. çeyreğinde skor 62-25'ken sakatlandı.

Saha içerisinde tedavisi yapılan oyuncu daha sonra sedyeyle kenara alındı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Brezilya Basketbol Federasyonu, Raul Neto'nun muayene olmak için hastaneye götürüldüğünü açıkladı. 


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