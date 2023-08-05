Yayınlanma: 05.08.2023 - 14:27

Güncelleme: 05.08.2023 - 14:43

Basketbolcu Raul Neto'nun kariyeri merak ediliyor. Adını sıkça duyduğumuz Paul Neto hakkında bilgiler internette hızla aratılıyor. Peki, Raul Neto kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Raul Neto hangi takımlarda oynadı? İşte, Paul Neto'nun kariyeri...

Fenerbahçe Beko, kariyerine sekiz sezondur NBA’de devam eden ve son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Raul Neto’yu transfer ettiğini duyurdu. Duyuruda anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

RAUL NETO KİMDİR?

Raul Neto, 16 Ağustos 1992’de Portekiz, Sintra’da doğdu.

Neto, basketbol kariyerine Portekiz’de başladı. 2011-2012 sezonunda Benfica formasıyla Portekiz Ligi şampiyonluğu kazandı. 2012 yılında NBA draftına katıldı ve Washington Wizards tarafından 47. sırada seçildi.

Neto, 2012-2013 sezonunda NBA’de ilk kez forma giydi. Wizards formasıyla ilk sezonunda 61 maçta forma giydi ve 4.7 sayı, 2.3 asist ve 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

Raul Neto’nun NBA kariyerindeki istatistikleri ise şöyle:

2015-16 Utah Jazz: 81 maç, 5.9 sayı, 1.5 ribaund, 2.1 asist

2016-17 Utah Jazz: 49 maç, 2.5 sayı, 0.8 ribaund, 0.8 asist

2017-18 Utah Jazz: 49 maç, 4.2 sayı, 1.2 ribaund, 1.7 asist

2018-19 Utah Jazz: 40 maç, 5.0 sayı, 1.6 ribaund, 2.4 asist

2019-20 Philadelphia 76ers: 55 maç, 5.1 sayı, 1.2 ribaund, 1.8 asist

2020-21 Washington Wizards: 71 maç, 8.5 sayı, 2.4 ribaund, 2.1 asist, 1.1 top çalma

2021-22 Washington Wizards: 70 maç, 7.5 sayı, 1.9 ribaund, 3.1 asist

2022-23 Cleveland Cavaliers: 49 maç, 3.2 sayı, 0,9 ribaund, 1.6 asist