Raul Neto kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Raul Neto hangi takımlarda oynadı?
Transfer haberiyle gündemde olan Raul Neto'nun kim olduğu arama motorlarında sıkça aratılıyor. Basketbolseverler tarafından Raul Neto'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Raul Neto kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Raul Neto hangi takımlarda oynadı?
Basketbolcu Raul Neto'nun kariyeri merak ediliyor. Adını sıkça duyduğumuz Paul Neto hakkında bilgiler internette hızla aratılıyor. Peki, Raul Neto kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Raul Neto hangi takımlarda oynadı? İşte, Paul Neto'nun kariyeri...
Fenerbahçe Beko, kariyerine sekiz sezondur NBA’de devam eden ve son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Raul Neto’yu transfer ettiğini duyurdu. Duyuruda anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu belirtildi.
RAUL NETO KİMDİR?
Raul Neto, 16 Ağustos 1992’de Portekiz, Sintra’da doğdu.
Neto, basketbol kariyerine Portekiz’de başladı. 2011-2012 sezonunda Benfica formasıyla Portekiz Ligi şampiyonluğu kazandı. 2012 yılında NBA draftına katıldı ve Washington Wizards tarafından 47. sırada seçildi.
Neto, 2012-2013 sezonunda NBA’de ilk kez forma giydi. Wizards formasıyla ilk sezonunda 61 maçta forma giydi ve 4.7 sayı, 2.3 asist ve 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı.
Raul Neto’nun NBA kariyerindeki istatistikleri ise şöyle:
2015-16 Utah Jazz: 81 maç, 5.9 sayı, 1.5 ribaund, 2.1 asist
2016-17 Utah Jazz: 49 maç, 2.5 sayı, 0.8 ribaund, 0.8 asist
2017-18 Utah Jazz: 49 maç, 4.2 sayı, 1.2 ribaund, 1.7 asist
2018-19 Utah Jazz: 40 maç, 5.0 sayı, 1.6 ribaund, 2.4 asist
2019-20 Philadelphia 76ers: 55 maç, 5.1 sayı, 1.2 ribaund, 1.8 asist
2020-21 Washington Wizards: 71 maç, 8.5 sayı, 2.4 ribaund, 2.1 asist, 1.1 top çalma
2021-22 Washington Wizards: 70 maç, 7.5 sayı, 1.9 ribaund, 3.1 asist
2022-23 Cleveland Cavaliers: 49 maç, 3.2 sayı, 0,9 ribaund, 1.6 asist
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'
- Cumhur'da emekli maaşı rahatsızlığı
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Özgür Özel'e 'istifa' çağrısı
- Ekrem İmamoğlu'nun rotası İBB
- İlk iş olarak Bahçeli'yi ziyaret etti
- Görülmemiş 'türbülans' vurgunu
- Eski MHP'li başkandan ilginç savunma