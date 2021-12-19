Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

19 Aralık 2021 Pazar, 13:32

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'deki Ülker Stadı'nda oynanacak dev mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Fırat Aydınus'un yöneteceği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi ise Hakan Ceylan oldu.