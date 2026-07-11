Fenerbahçe, Braxton Key'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Valencia'da forma giyen Braxton Key'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Braxton Key ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Valencia Basket forması giyen Amerikalı forvet (2.03cm - 1997) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Amerika Kolej Ligi'nde 2016-18 yıllarında Alabama Üniversitesi, 2018-20 yıllarında ise Virginia Üniversitesi'nin formalarını giyen Key, Virginia Üniversitesi ile 2019 NCAA şampiyonluğu yaşadı. Profesyonel kariyerine 2021-22 sezonunda NBA G League takımlarından Delaware Blue Coats formasıyla başlayan Braxton Key, Ocak 2022'de Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı. Nisan 2022'de ise Detroit Pistons'ın yolunu tutan başarılı forvet, 2022-23 sezonunda Detroit Pistons ve Motor City Cruise takımlarında çift yönlü kontratla oynadı. Amerikalı oyuncu, Ocak 2023'te geri döndüğü Delaware Blue Coats ile NBA G League şampiyonluğu yaşadı. Nisan 2023'te Porto Riko takımlarından Vaqueros de Bayamon'a transfer olan Braxton Key, NBA'e Denver Nuggets formasıyla geri döndü. Denver Nuggets'ın ardından San Diego Clippers forması giydiği dönemde 'Yılın En İyi Savunmacısı' seçilen başarılı forvet, Golden State Warriors döneminden sonra 2025-26 sezonunda Valencia Basket'e katıldı. İlk sezonunda EuroLeague'de Final Four oynama başarısı gösteren Braxton Key, Valencia Basket formasıyla EuroLeague'de 6.3 sayı, 3.5 ribaund, 1.1 asist ve 6.6 verimlilik puanı istatistiklerini yakaladı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Braxton Key'e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."