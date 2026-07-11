Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe, Braxton Key'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Braxton Key'i kadrosuna kattı

11.07.2026 15:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe, Braxton Key'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Valencia'da forma giyen Braxton Key ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Valencia'da forma giyen Braxton Key'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Braxton Key ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Valencia Basket forması giyen Amerikalı forvet (2.03cm - 1997) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Amerika Kolej Ligi'nde 2016-18 yıllarında Alabama Üniversitesi, 2018-20 yıllarında ise Virginia Üniversitesi'nin formalarını giyen Key, Virginia Üniversitesi ile 2019 NCAA şampiyonluğu yaşadı. Profesyonel kariyerine 2021-22 sezonunda NBA G League takımlarından Delaware Blue Coats formasıyla başlayan Braxton Key, Ocak 2022'de Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı. Nisan 2022'de ise Detroit Pistons'ın yolunu tutan başarılı forvet, 2022-23 sezonunda Detroit Pistons ve Motor City Cruise takımlarında çift yönlü kontratla oynadı. Amerikalı oyuncu, Ocak 2023'te geri döndüğü Delaware Blue Coats ile NBA G League şampiyonluğu yaşadı. Nisan 2023'te Porto Riko takımlarından Vaqueros de Bayamon'a transfer olan Braxton Key, NBA'e Denver Nuggets formasıyla geri döndü. Denver Nuggets'ın ardından San Diego Clippers forması giydiği dönemde 'Yılın En İyi Savunmacısı' seçilen başarılı forvet, Golden State Warriors döneminden sonra 2025-26 sezonunda Valencia Basket'e katıldı. İlk sezonunda EuroLeague'de Final Four oynama başarısı gösteren Braxton Key, Valencia Basket formasıyla EuroLeague'de 6.3 sayı, 3.5 ribaund, 1.1 asist ve 6.6 verimlilik puanı istatistiklerini yakaladı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Braxton Key'e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #valencia

İlgili Haberler

Antrenmanda sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi
Antrenmanda sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'nin tedavi sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti... Oğuz Çetin'den Greenwood sorusuna yanıt
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti... Oğuz Çetin'den Greenwood sorusuna yanıt Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Mason Greenwood transferiyle ilgili sorusuna 'Geliyor' yanıtını verdi.
Kampa katılmak için Avusturya'da: Fenerbahçe, Nathan Ake'ye kavuştu
Kampa katılmak için Avusturya'da: Fenerbahçe, Nathan Ake'ye kavuştu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni transferi Nathan Ake'nin Avusturya'daki kampa dahil olduğunu açıkladı.