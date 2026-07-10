Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti... Oğuz Çetin'den Greenwood sorusuna yanıt

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya kampı için gidilen Linz Havalimanı'nda taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların, transfer gündemindeki İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u sorması üzerine Çetin'in verdiği kısa yanıt büyük heyecan yarattı.
OĞUZ ÇETİN'DEN TEK KELİMELİK YANIT
Taraftarların, "Greenwood geliyor mu?" sorusuna Oğuz Çetin'in, "Geliyor" cevabını verdi.
📌 Oğuz Çetin'den, Mason Greenwood açıklaması— DHA Spor (@dhaspor) July 10, 2026
▪️ Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Mason Greenwood transferiyle ilgili sorusuna ‘Geliyor’ yanıtını verdi. pic.twitter.com/GJ5Evs3WLw