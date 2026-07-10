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Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti... Oğuz Çetin'den Greenwood sorusuna yanıt

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti... Oğuz Çetin'den Greenwood sorusuna yanıt

10.07.2026 22:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti... Oğuz Çetin'den Greenwood sorusuna yanıt

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Mason Greenwood transferiyle ilgili sorusuna 'Geliyor' yanıtını verdi.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya kampı için gidilen Linz Havalimanı'nda taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların, transfer gündemindeki İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u sorması üzerine Çetin'in verdiği kısa yanıt büyük heyecan yarattı.

OĞUZ ÇETİN'DEN TEK KELİMELİK YANIT

Taraftarların, "Greenwood geliyor mu?" sorusuna Oğuz Çetin'in, "Geliyor" cevabını verdi.

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