Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinden Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Bu arada Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, Luan Peres'in transferi dolayısıyla Olimpik Marsilya'ya 5 milyon 225 bin avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Ayrıca sarı-lacivertli futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak Fransız ekibine azami 237 bin 500 avro bonus bedeli ödeneceği aktarıldı.
Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.
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