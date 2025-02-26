Fenerbahçe: "Bütün maçları yabancı hakemler yönetsin"
Fenerbahçe, mevcut sezonda kalan tüm maçları yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF'ye başvuru yapıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, mevcut sezonda kalan tüm maçları yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF'ye başvuru yapıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.
Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.
'TÜM MAÇLARA YABANCI HAKEM'
Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.
Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
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