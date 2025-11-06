Fenerbahçe Çekya deplasmanından bir puanla dönüyor: Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.

Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

FENERBAH ÇE'DE ÜÇ İSİM CEZALI DURUMA D Ü ŞT Ü

Fenerbahçe'de 44. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek, 48. dakikada sarı kart gören Jayden Oosterwolde ve 90+9. dakikada sarı kart gören Fred UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki oynayacakları Ferencvaros maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından sarı lacivertiler, puanını 7 yaptı. Viktoria Plzen de 8 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek haftasında Fenerbahçe, Ferencvaros'u ağırlayacak. Viktoria Plzen, Freiburg'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

Karşılaşmadan önemli anlar | Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Fred sarı kart gördü.

90' Hakem Lindhout, incelemenin ardından penaltıyı vermedi. Temsilcimiz şaşkın. Teknik direktör Domenico Tedesco, itirazlarda bulunuyor!

90' Hakem VAR'da pozisyonu incelemeye gitti.

90' Fenerbahçe, Duran'ın ceza sahasında yerde kalması sonrası penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi.

90' SARI KART | Plzen'de Markovic elleme oynamasının ardından sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

90' SARI KART | Plzen'de Adu sarı kart gördü.

88' Viktoria Plzen'de Cerv oyundan çıkarken Markovic dahil oldu.

82' SARI KART | Fenerbahçe'de Jhon Duran itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

74' Fenerbahçe'de Szymanski oyundan çıkarken Nene dahil oldu.

72' Temsilcimizde Fred'in sol kanattan yerden şekilde açtığı ortayı savunma karşıladı.

69' Plzen atağında ceza sahası yayında topla buluşan Visinsky'nin sağ ayakla vuruşu kaleci Ederson'da kaldı.

68' Temsilcimizde Szymanski'nin sol kanattan ceza alanına açtığı ortayı kaleci Jedlicka kontrol etti.

65' Viktoria Plzen'de Ladra oyundan çıktı, Visinsky oyunda dahil oldu.

62' Fenerbahçe atağında Szymanski'nin sol kanattan açtığı ortada Fred, arka direkte boş pozisyonda vuruşunu yaptı. Fred'in vuruşu üstten dışarıya çıktı.

61' Fenerbahçe'de oyuna girmesinin ardından Jhon Duran, ceza yayı üzerinde topla buluştu. Topla dönenen Duran'ın vuruşu kalecide kaldı.

60' Fenerbahçe'de En-Nesyri, Oğuz Aydın ve İsmail Yüksek oyundan çıkarken Asensio, Duran ve Fred oyuna dahil oldu.

59' Viktoria Plzen'de Paluska'nın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Ederson soluna uzanarak kurtarıyor.

51' Fenerbahçe'nin hızlı atağında savunmada az yakalanan Plzen'e karşı En-Nesyri ve Oğuz Aydın hücuma kalktı. Sol kanattan En-Nesyri'ye pasını çıkarmak isteyen Oğuz, pasın şiddetini ayarlayamadı ve top Plzen'de kaldı.

50' Ev sahibi ekibin Durosinmi ile sağ kanattan kullandığı uzun taç ataşında ceza sahasında Plzen'li oyuncu istediği dokunuşu yapamadı.

49' Plzen'in paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Memic'in ceza sahası dışından vuruşu takım arkadaşından döndü.

48' SARI KART | Fenerbahçe'de Oosterwolde sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

44' SARI KART | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.

37' Fenerbahçe'de Talisca, Jemelka'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

35' SARI KART | Temsilcimizde Szymanski, Valenta'nın faulü sonrası orta alanda yerde kaldı. Valenta pozisyonun ardından sarı kart gördü.

27' Viktoria Plzen'in sol kanattan Ladra ile kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Paluska, kafayı vurdu. Top üstten dışarıya çıktı.

24' SARI KART | Fenerbahçe'de Edson Alvarez sarı kart gördü.

11' Anderson Talisca, tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.

10' Pozisyonda sakatlık geçiren Anderson Talisca için sağlık ekibi oyun alanında.

9' Fenerbahçe'de Szymanski'nin pasıyla rakibinden sıyrılarak kaleye doğru giden Talisca, savunmayla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

8' Temsilcimizde Skriniar, orta alanda Durosinmi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

6' Viktoria Plzen'de Ladra'nın sol kanat uzak çaprazdan vuruşunu kaleci Ederson kurtardı.

5' Fenerbahçe'de Szymanski'nin pasında Talisca, ceza yayında dönerek vurmak istedi, ancak savunma kademede.

4' Temsilcimizde Ederson'un uzun topunda Talisca, savunmayla mücadelesinde yerde kaldı. Temsilcimiz faul bekledi. Karar devam.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.