Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Opet lige 5'te 5 ile başladı!

Fenerbahçe Opet lige 5'te 5 ile başladı!

6.11.2025 17:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Opet lige 5'te 5 ile başladı!

Fenerbahçe Opet, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında kendi evinde ağırladığı BOTAŞ'ı 104-84 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ağırladığı BOTAŞ'ı 104-84 yendi.

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertliler, ligde 5'te 5 yaparken BOTAŞ ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, Cemil Uygül, Kamil Alok

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 5, Polkoski 26, McBride 17, Billings 22, Olcay Çakır Turgut 4, Allen 9, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 4

BOTAŞ: Davis 6, Bejedi 13, Ayşegül Günay Aladağ 4, Selin Rachel Gül 7, Serfa 7, Işık Su Güven, Rana Uçar, Tuba Poyraz 6, Dantas 21, İdil Yeniçulha, Williams 20, Işılay Egin

1. Periyot: 23-26

Devre: 59-47

3. Periyot: 80-63

İlgili Konular: #BOTAŞ #fenerbahçe #Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü deplasmanda oynayacağı Viktoria Plzen maçının kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ilkokul öğrencisinin vaadini yerine getirdi!
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ilkokul öğrencisinin vaadini yerine getirdi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, ilkokul öğrencisi Aras Şamlı'nın, "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" vaadini yerine getirerek okulu ziyaret etti.
Dev derbide gergin anlar yaşanmıştı! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları!
Dev derbide gergin anlar yaşanmıştı! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıkladı.