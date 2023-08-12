Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini duyurdu!
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2023
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/dKhkpJ2sou
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.
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