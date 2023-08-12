Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini duyurdu!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 18:25
Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini duyurdu!
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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.


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