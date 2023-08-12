Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini duyurdu!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 18:25

Güncelleme: 12.08.2023 - 18:28

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Bilgilendirme



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/dKhkpJ2sou — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2023

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.